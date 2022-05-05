Бужумбура, , 03:55 — REGNUM По меньшей мере десять бурундийских миротворцев Африканского союза (АС) погибли в результате нападения террористов на военную базу в Сомали, 4 мая передало государственное телевидение Бурунди со ссылкой на свои источники.

Солдаты в Африке Marines.mil

Еще 25 бойцов миротворческого контингента получили ранения. Атака произошла возле деревни Эль-Бараф в центральной части страны. По информации представителя армии Бурунди Флориберта Бьереке, нападение совершила перегруппировка «Аль-Шабааб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Отмечается, что примерно 20 боевиков удалось ликвидировать.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 апреля в сомалийской столице Могадишо произошел теракт, который унес жизни не менее шести человек.

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