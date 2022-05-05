Вашингтон, 5 мая, 2022, 03:53 — ИА Регнум. Правительство США является главным распространителем фейков в истории, заявил американский сенатор от Республиканской партии Рэнд Пол, сообщает газета The Washington Post.

Иван Шилов ИА REGNUM Фейк

«Знаете, кто является главным распространителем дезинформации в мировой истории? Правительство США», — заявил он.

В качестве одного из примеров Пол привел сообщения американских властей о якобы наличии оружия массового уничтожения у Ирака, что послужило поводом для вторжения на территорию республики. По его словам, Соединенные Штаты нередко за 50 лет распространяли дезинформацию в политических целях.

«Вы думаете, что американцы настолько глупы, что нуждаются в том, чтобы вы говорили им, что является правдой?» — отметил сенатор.

Ранее Министерство внутренней безопасности США (МВБ) заявило о создании совета по противодействию распространению дезинформации. Американское правительство объявляло, что ведомство будет заниматься якобы защитой свободы слова и других гражданских прав. Пока полномочий у этого совета нет.