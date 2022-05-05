Владивосток, , 03:42 — REGNUM Приморье в очередной раз присоединилось к патриотической акции «Сад памяти», приуроченной к празднованию 77-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

«Сад памяти» в Приморье Пресс-служба правительства Приморья

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Одни из первых начали высаживать саженцы активисты в Дальнереченске. Волонтеры, школьники и просто неравнодушные жители городского округа создали Аллею Победы из 92 кедров в популярном месте отдыха — сквере Семьи.

Еще одним участником международной акции стал Хасанский округ. «Сад памяти» расположился в Зарубинском сельском поселении.

В ближайшее время новый «Сад памяти» создадут во Владивостоке на территории мультимедийного парка «Россия — Моя история», открытому по поручению Президента РФ Владимира Путина. Парк украсят саженцы березы, пихты, калины и роз.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии прошла международная акция «Сад памяти».