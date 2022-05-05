Биробиджан, 5 мая 2022, 03:41 — REGNUM В Еврейской автономной области распоряжением губернатора ЕАО Ростислава Гольдштейна введён особый противопожарный режим и «за ненадлежащую работу по защите населения от пожаров» привлечены к ответственности главы ряда муниципалитетов. Об этом 5 мая сообщает пресс-служба регионального правительства.
Отмечается, что контрольные мероприятия подтвердили противопожарное состояние «в пределах нормы» расположенных в регионе объектов железнодорожного транспорта и энергетики. Этого «не скажешь о большинстве территорий, закреплённых за местными сельхозтоваропроизводителями».
По информации ГУ МЧС России по ЕАО, к административной ответственности «за ненадлежащую работу по защите населения от пожаров» были привлечены главы Бирского, Теплоозёрского и Кульдурского сельских поселений.
Как сообщало ИА REGNUM, в Еврейской АО выявили семь нарушителей требований особого противопожарного режима, среди которых двое — несовершеннолетние. Все они будут привлечены к административной ответственности, а за детей штрафы заплатят родители.
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