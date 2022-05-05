Биробиджан, 5 мая, 2022, 03:41 — ИА Регнум. В Еврейской автономной области распоряжением губернатора ЕАО Ростислава Гольдштейна введён особый противопожарный режим и «за ненадлежащую работу по защите населения от пожаров» привлечены к ответственности главы ряда муниципалитетов. Об этом 5 мая сообщает пресс-служба регионального правительства.

geralt Лесной пожар

пресс-служба правительства ЕАО «Документ о запрете разжигания открытого огня и проведения сельхозпалов подписал накануне губернатор ЕАО Ростислав Гольдштейн. Все службы ведут активную работу для недопущения возгораний в населённых пунктах автономии».

Отмечается, что контрольные мероприятия подтвердили противопожарное состояние «в пределах нормы» расположенных в регионе объектов железнодорожного транспорта и энергетики. Этого «не скажешь о большинстве территорий, закреплённых за местными сельхозтоваропроизводителями».

По информации ГУ МЧС России по ЕАО, к административной ответственности «за ненадлежащую работу по защите населения от пожаров» были привлечены главы Бирского, Теплоозёрского и Кульдурского сельских поселений.

Как сообщало ИА REGNUM, в Еврейской АО выявили семь нарушителей требований особого противопожарного режима, среди которых двое — несовершеннолетние. Все они будут привлечены к административной ответственности, а за детей штрафы заплатят родители.