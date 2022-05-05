Вашингтон, , 03:40 — REGNUM Социальная сеть Twitter может ухудшиться после того, как ее купит глава американских компаний SpaceX и Tesla Илон Маск. Об этом заявил основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс 4 мая на мероприятии, организованном изданием Wall Street Journal.

Билл Гейтс OnInnovation

По его мнению, до конца непонято, что новый владелец собирается делать с ресурсом. Гейтс также отметил, что Маск ранее не занимался подобной деятельностью.

Вместе с тем основатель Microsoft подчеркнул, что положительно оценивает Маска. Однако Гейтс предупредил, что сделает публичное заявление, если предприниматель ухудшит Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 мая Илон Маск объявил, что в Twitter может быть введена плата за пользование ресурсом для коммерческих или государственных организаций.

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