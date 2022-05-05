Вашингтон, 5 мая, 2022, 03:34 — ИА Регнум. Коллективный иск к компании Netflix в суд города Сан-Франциско в американском штате Калифорния подали акционеры, заподозрив руководство в сокрытии реального положения дел в компании. Об этом 4 мая сообщил новостной портал Axios.

Brian Cantoni Пульт Netflix

Инвесторы заявили, что Netflix скрыла от них потерю подписчиков и трудности с удержанием пользователей. Кроме того, в иске указано о сокрытии компанией информации о том, что она «демонстрирует более медленный рост числа подписчиков, в частности из-за совместного использования учетных записей клиентами и роста конкуренции со стороны других потоковых сервисов».

Акционеры утверждают, что из-за введения их в заблуждение компанией о реальном положении дел они понесли «существенные убытки и ущерб».

Комментариев представителей Netflix по данному поводу пока не последовало.

Стоит отметить, что в конце апреля Netflix опубликовала отчётность за квартал, согласно которой после ухода с российского рынка компания потеряла 200 тыс. платных клиентов, подобный отток стал первым с 2011 года. Акции Netflix упали на 36%. По прогнозам компании, по итогам квартала ожидается совокупное снижение числа платных подписчиков уже на два миллиона.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Netflix уволил около десяти сотрудников редакционного отдела портала Tudum вскоре после того, как сообщил о сокращении численности подписчиков своего сервиса.