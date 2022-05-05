Владивосток, , 03:30 — REGNUM Во Владивостоке готовится к сдаче в эксплуатацию многоквартирный дом, в который переедут 26 семей из аварийных домов, а также несколько детей-сирот, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.

Новый дом во Владивостоке Пресс-служба мэрии Владивостока

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Уже завершены все строительно-монтажные работы, дом на улице Глинки, 26 подключен к центральному отоплению и канализации. Новосёлы получат одно-, двух- и трехкомнатные квартиры с полной отделкой.

На эксплуатируемой кровле строители подготовили площадки и уже частично смонтировали игровые и спортивные тренажёры, по периметру обустроили клумбы.

Строительство жилья также ведется на улице Русской. Здесь будут возведены четыре дома. В общей сложности они рассчитаны на 494 квартиры, 122 из которых будут предназначены для детей-сирот.

Как сообщало ИА REGNUM, Фонд содействия реформированию ЖКХ вдвое увеличил объем финансирования работ по переселению из аварийного жилья в Республике Коми.