Бразилиа, , 03:14 — REGNUM Решение поднять ключевую ставку в Бразилии с 11,75% до 12,75% годовых принято Центральным банком страны (Copom), сообщается на сайте учреждения.

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Повышение показателя происходит в республике уже в десятый раз подряд. Такой шаг объясняется дальнейшим ухудшением внешних условий и ростом внутренней потребительской инфляции.

Новая ставка превысила уровень 2017 года. В Copom допустили, что ее могут поднять еще раз. Соответствующий вопрос будет рассмотрен в середине июня.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее агентство Brasil247 распространило информацию о том, что по прогнозам Международного валютного фонда (МВФ), в 2022 году Бразилия будет иметь один из наихудших показателей безработицы среди стран G20 («Большая двадцатка»).