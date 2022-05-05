Москва, 5 мая, 2022, 10:56 — ИА Регнум. Премьер-министра Армении Никола Пашиняна, доведшего страну до катастрофы, народ больше не собирается терпеть во главе правительства. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 мая заявил политолог Аслан Рубаев.

Gov.am Никол Пашинян

«Пашинян довёл Армению до краха, и армяне больше не хотят видеть его во главе страны и под его предводительством продолжать её разрушение. Итог правления Пашиняна — один: Армения потеряла территории, Армения почти потеряла субъектность и перестала функционировать как государство, способное защищать свои интересы. К тому же, пашиняновская риторика последних дней о каком-то диалоге с Турцией или Азербайджаном сейчас не является для армян главной повесткой дня. В нынешней ситуации разговоры о диалоге с Турцией для Армении унизительны. Армяне не готовы идти по этому пути», — сказал эксперт.

Напомним, что в Армении на протяжении двух недель проходят массовые выступления оппозиции с требованиями отставки правительства Пашиняна.