Вашингтон, 5 мая, 2022, 03:04 — ИА Регнум. Ситуацию на Украине и ряд других вопросов обсудили в телефонном разговоре помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и его румынский коллега Ион Опришор. Об этом сказано в заявлении, распространённом 4 мая пресс-службой Белого дома.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Румынии

Уточняется, что Салливан и Опришор обсудили обстановку на Украине и «обменялись мнениями» о российской спецоперации. Обе стороны подчеркнули неизменность позиции по оказанию помощи Украине, а также созданию издержек для России и усилению восточного фланга НАТО.

Также был затронут вопрос об уменьшении зависимости Румынии от поставок российских энергоносителей. Салливан поддержал усилия Бухареста по диверсификации поставок энергоносителей из России с целью дальнейшего отказа от них при оказании поддержки в данном вопросе соседям, в частности, Молдавии.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент Румынии Клаус Йоханнис одобрил ввод в Румынию батальона США Stryker и отряда американских истребителей F-35 для выполнения оборонных задач НАТО.