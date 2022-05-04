Якутск, 5 мая, 2022, 02:56 — ИА Регнум. Валовый региональный продукт Якутии за первый квартал 2022 года показал рост на 10,1% в сопоставимых ценах к аналогичному периоду 2021 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

Old.sakha.gov.ru Посевная в Ленском районе. Якутия

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Индекс промышленного производства составил — 113,9%: добыча нефти — 110,8%, природного газа на 26%, каменного и бурого угля – 123,1%, добычи золота – 107,6%.

Объем инвестиций в основной капитал сложился в сумме 51,2 млрд рублей, что на 1,6% выше уровня января-марта 2021 года.

Валовая продукция сельского хозяйства за первый квартал 2022 года составила 1314,1 млн рублей — увеличение на 2,5%.

Всеми видами транспорта, без учета железнодорожного перевезено 5,8 млн тонн, что на 2,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Численность рабочей силы в Якутии составила 500,2 тыс. человек, из них занятых в экономике увеличилась на 900 человек.

Власти республике действуют по плану первоочередных действий по обеспечению устойчивого развития в условиях санкционного давления. Общий объём поддержки составил порядка 15,5 млрд рублей. Предусматривается не только финансовая поддержка разных сфер экономики, но и снижение административных барьеров для предприятий.

Как сообщало ИА REGNUM, полномочный представитель президента РФ на ДФО Юрий Трутнев поздравил жителей региона со 100-летием образования Якутской АССР. Он назвал республику одним из ключевых центров развития Дальнего Востока.