Петропавловск-Камчатский, 5 мая, 2022, 02:55 — ИА Регнум. Арбитраж Камчатки 16 июня 2022 года планирует рассмотреть иск ПАО «Камчатскэнерго» к двум министерствам региона, с которых требуют почти 1,3 млрд рублей. Сумма фигурирует в деле как убытки, передаёт ИА REGNUM.

Prokuror-kaluga.ru В суде

Иск был подан в конце февраля 2022 года. Ответчиками в деле выступают министерство финансов и министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края. Третьим лицом в деле фигурирует региональная служба по тарифам и ценам.

В споре речь идёт о взыскании убытков, которые составляют стоимость резервного вида топлива, задействованного в 2020 году. Краевой бюджет должен был возместить недополученный доход «в связи с замещением дефицита газа резервными источниками топлива». Соответствующее соглашение было заключено в мае 2020 года.

«Требования заявлены со ссылками на статьи 15,16,1069 Гражданского кодекса Российской Федерации и мотивированы неправомерностью действий/бездействием органов исполнительной власти Камчатского края при реализации постановления правительства Камчатского края от 09.04.2020 № 127-П», — уточняется в материалах дела.

Общая сумма требований составляет 1 259 931 660 рублей.

Представители ответчика иск не признали.