Вашингтон, , 02:52 — REGNUM Глава Комитета начальников штабов минобороны США Марк Милли провел переговоры с главнокомандующим украинскими вооруженными силами генералом Валерием Залужным и обсудил ход российской спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Об этом заявил представитель комитета Дэвид Батлер в ходе брифинга.

США и Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, Милли и Залужный обменялись оценками сложившейся на Украине ситуации. Подробностей об этом Батлер не предоставил, однако заявил, что Вашингтон намерен и в дальнейшем поддерживать киевский режим. Также, по словам Батлера, Украина является «ключевым партнером НАТО».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава пресс-службы Белого дома Джен Псаки заявила, что Вашингтон намерен усилить киевские власти как в военном плане, так и в переговорном процессе. По ее словам, США делают все возможное, чтобы поддержать Киев.