Богота, , 02:52 — REGNUM Главарь колумбийского наркокартеля «Клан залива» Дайро Усугу по прозвищу Отоньель экстрагирован в США, 4 мая написал в своем микроблоге президент Колумбии Иван Дуке.

Наручники U.S. Air Force

Глава республики отметил, что этого преступника можно сравнить по размаху деятельности только с лидером другого колумбийского картеля «Медельин» — Пабло Эскобаром, ликвидированным в 1993 году. По словам Дуке, Усуга является не только самым опасным наркоторговцем в мире, но и причастен к убийствам общественных лидеров и полицейских, а также обвиняется в сексуальном насилии в отношении несовершеннолетних.

Решение об экстрадиции преступника в США было принято еще 8 апреля.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 апреля в Колумбии задержали главаря одной из банд в составе «Клана залива» Фаусто Паласиоса по прозвищу Проклятый Патрик.

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