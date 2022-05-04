Богота, 5 мая, 2022, 02:52 — ИА Регнум. Главарь колумбийского наркокартеля «Клан залива» Дайро Усугу по прозвищу Отоньель экстрадирован в США, 4 мая написал в своем микроблоге президент Колумбии Иван Дуке.

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Глава республики отметил, что этого преступника можно сравнить по размаху деятельности только с лидером другого колумбийского картеля «Медельин» — Пабло Эскобаром, ликвидированным в 1993 году. По словам Дуке, Усуга является не только самым опасным наркоторговцем в мире, но и причастен к убийствам общественных лидеров и полицейских, а также обвиняется в сексуальном насилии в отношении несовершеннолетних.

Решение об экстрадиции преступника в США было принято еще 8 апреля.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 апреля в Колумбии задержали главаря одной из банд в составе «Клана залива» Фаусто Паласиоса по прозвищу Проклятый Патрик.