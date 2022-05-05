Гавана, , 02:45 — REGNUM Обработку заявок на выдачу иммиграционных виз гражданам Кубы возобновило посольство США в Гаване. Об этом 4 мая сообщила пресс-служба американской дипмиссии.

Посольство США на Кубе (сс) U.S. Department of State

«Мы рады тому, что наше ограниченное возобновление обработки (заявок) на иммиграционные визы в Гаване получило хороший старт. Мы надеемся, что в будущем сможем оформить еще больше иммиграционных виз и продолжим расширять оказание консульских услуг в Гаване», — указано в заявлении посольства США.

Обработка заявок на визы такого типа для граждан Кубы была возобновлена спустя несколько лет. Всё это время желающие иммигрировать кубинцы должны были обращаться для подачи документов в американские дипмиссии в Колумбии и Гайане.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Куба обвинила США в экономической блокаде, которая провоцирует рост эмиграции.

Читайте ранее в этом сюжете: Куба обвинила США в росте эмиграции из-за эмбарго