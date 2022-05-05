Вашингтон, , 02:45 — REGNUM В США от последствий COVID-19 к настоящему времени умерли уже более одного миллиона человек. Об этом со ссылкой на собственные подсчёты 4 мая сообщает телеканал NBC.

Отмечается, что число погибших с диагнозом COVID-19 за время пандемии коронавируса оказалось сопоставимо с населением города Сан-Хосе (штат Калифорния), входящего в десятку крупнейших городов Соединённых Штатов.

По информации Университета Джонса Хопкинса, опирающегося на данные федеральных и местных властей, в США число смертей от последствий COVID-19 на 4 мая достигло 996 399 человек.

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Как сообщало ИА REGNUM, о заражении коронавирусом американского госсекретаря Энтони Блинкена говорится в опубликованном 4 мая заявлении главы пресс-службы Госдепа США Неда Прайса. В связи с этим было отложено выступление Блинкена с речью по поводу будущего курса американских властей в отношении Китая.

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