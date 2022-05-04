Хабаровск, 5 мая, 2022, 02:42 — ИА Регнум. В Хабаровском крае за минувшие сутки в ковидные госпитали поступили на лечение 13 человек, выявлен 81 носитель коронавируса, смертельных случаев не зарегистрировано, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Хабаровского края.

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На лечении с COVID-19 находится 835 пациентов, 380 — в стационарах, 455 лечатся на дому. На ИВЛ находятся 11 пациентов, на кислородной поддержке — 154. Показатель тестирования – 100,2 на 100 тыс. населения.

В регионе развернуто 474 койки, загруженность — 80,17%, свободны — 94 койки.

Привито от коронавируса 673 520 человек, полностью завершили вакцинацию 634 520 человек. Ревакцинировано 132 834 жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, в мире за последние сутки зарегистрировано 566 814 новых случаев заражения коронавирусом, скончались ещё по меньшей мере 1585 пациентов с COVID-19.