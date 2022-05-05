Самара, , 02:39 — REGNUM Хотя тендер, проведенный Самарским региональным фондом защиты прав дольщиков, и признан не состоявшимся, контракт на достройку проблемного объекта планируется предложить единственному участнику. Комиссия признала компанию соответствующей критериям. Контракт ещё не подписан, передаёт ИА REGNUM.

Долгострой Наталья Прокофьева © ИА REGNUM

«Конкурентная закупка признана не состоявшейся в связи с тем, что на участие в закупке подана только одна заявка», — уточняется в документации по домам ЖСК «Виктория» в Тольятти.

Контракт будет предложен ООО ПКФ «РосПромСтрой» по цене 717,874 млн рублей.

Напомним, достроить объект на улице 40 лет Победы, 5 должны до середины декабря 2022 года. Речь идёт о трёх зданиях на 281 квартиру.