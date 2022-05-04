Самара, 5 мая, 2022, 02:39 — ИА Регнум. Хотя тендер, проведенный Самарским региональным фондом защиты прав дольщиков, и признан не состоявшимся, контракт на достройку проблемного объекта планируется предложить единственному участнику. Комиссия признала компанию соответствующей критериям. Контракт ещё не подписан, передаёт ИА REGNUM.

Наталья Прокофьева ИА REGNUM Долгострой

«Конкурентная закупка признана не состоявшейся в связи с тем, что на участие в закупке подана только одна заявка», — уточняется в документации по домам ЖСК «Виктория» в Тольятти.

Контракт будет предложен ООО ПКФ «РосПромСтрой» по цене 717,874 млн рублей.

Напомним, достроить объект на улице 40 лет Победы, 5 должны до середины декабря 2022 года. Речь идёт о трёх зданиях на 281 квартиру.