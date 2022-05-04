Хабаровск, 5 мая, 2022, 02:32 — ИА Регнум. Почти 450 студентов медицинского колледжа вышли на преддипломную практику в больницы и поликлиники Хабаровского края. Молодые специалисты работают под наставничеством опытных коллег, ведут прием и помогают в операционных, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Медсестра

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Сокращение дефицита кадров в медорганизациях края — одна из приоритетных задач программы «Край здоровья. Растим будущее». Для ее выполнения набор в Хабаровский государственный медицинский колледж имени Макарова увеличивается: в 2020 году было предусмотрено 500 мест, в 2021 году 600.

В этом году набор уже будет 700 человек, а к 2026 году в планах зачислять 1100 абитуриентов.

«Мы обучаем по семи специальностям и уже после 1 курса ребята выходят на практику, присматриваются к медицинскому учреждению, коллегам, знакомятся с обязанностями и, конечно, с будущей профессией. Как правило, следующую практику они проходят в том же месте, а по окончании колледжа там же и трудоустраиваются», — рассказал директор Валерий Ситников.

К выпуску-2022 готовятся 448 студентов в трех филиалах колледжа: в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и Николаевске-на-Амуре.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство образования Киргизии отказывается выполнить требование министра здравоохранения Алымкадыра Бейшеналиева о закрытии 12 медицинских колледжей.