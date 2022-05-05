Лондон, , 02:30 — REGNUM Сумма в размере 45 млн фунтов стерлингов ($57 млн) будет выделена Великобританией на указание гуманитарной помощи Украине, 4 мая сообщило на своем сайте британское министерство иностранных дел.

На Украине Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Указанные средства планируется направить на поддержку «наиболее уязвимых слоев, в особенности женщин и детей, сталкивающихся с повышенным риском сексуального насилия и эксплуатации».

Из этой суммы по 15 млн фунтов ($19 млн) передадут в гуманитарный фонд помощи ООН и в Детский фонд ООН. Еще 5 млн фунтов ($6,3 млн) и 10 млн фунтов ($12,6 млн) получат соответственно Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, а также гуманитарные организации в Молдавии, которые помогают украинским беженцам.

Совокупный размер гуманитарной помощи Великобритании Украине и странам, обеспечивающих ей поддержку, достиг 220 млн фунтов ($278 млн).

Как сообщало ИА REGNUM, 30 апреля Франция направила Украине более 615 тонн гуманитарной помощи. Украинской стороне передали медицинское оборудование, продовольствие и автомобили скорой помощи.

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