Вашингтон, , 02:26 — REGNUM Президент США Джозеф Байден с уважением отнёсся бы к возможному решению Папы Римского Франциска нанести визит в Россию. Соответствующее заявление сделала 4 мая пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ходе традиционного брифинга.

Джен Псаки (сс) The White House

Отвечая на вопрос о том, обсуждал ли американский лидер ситуацию на Украине с Папой Римским, Псаки ответила, что не осведомлена о каких-либо разговорах Байдена с понтификом.

На вопрос о том, как президент США отнёсся бы к решению Папы Римского совершить визит в Россию с целью переговоров с руководством страны по ситуации на Украине, Псаки ответила, что не обсуждала такую ситуацию с Байденом.

Пресс-секретарь Белого дома предположила, что Байден с уважением отнёсся бы к решению Папы Римского совершать те поездки, либо проводить те контакты, которые понтифик считает нужным.

Стоит отметить, что Байден является вторым после Джона Кеннеди президентом-католиком в истории США.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что визит президента США Джо Байдена на Украину пока не планируется.

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