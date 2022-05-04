Пограничный район, Приморский край, 5 мая, 2022, 02:18 — ИА Регнум. В поселке Пограничный начался ремонт трехэтажной поликлиники для взрослых, где ремонта не было более 30 лет. Работы ведутся поэтапно, без прерывания приёма пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Приморья.

Наталья Диева Кабинет поликлиники

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Ремонт делают в рамках программы модернизации первичного звена. Предусмотрено 22,3 млн рублей. Запланированы работы по замене систем водоснабжения, электрики, будут обновлены двери и окна, сделают косметический ремонт кабинетов.

«Будет установлена открытая стойка регистратуры. Предусмотрены комфортные зоны ожидания для пациентов. Работы планируется завершить к 1 сентября», — добавила главный врач Пограничной центральной райбольницы Наталья Анпилогова.

Отмечается, что в этом году в Приморье начнется строительство 13 новых капитальных больниц и поликлиник, а 15 медучреждений отремонтируют.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке в рамках реализации программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение» планируется обновить 46 учреждений.