Нью-Йорк, США, , 02:14 — REGNUM Киевские власти специально не сообщают мирным жителям информацию о предоставленных российскими военными гуманитарных коридорах, заявил советник постпредства России при ООН Федор Стржижовский в ходе заседания.

Штаб ООН

«Помимо откровенного вранья украинских властей о ходе боевых действий имеет место искажение и преступное замалчивание информации об организуемых Россией гуманитарных коридорах», — заявил он.

Стржижовский указал, что мирные жители, которым самостоятельно удалось вырваться из зоны боевых действий, подтверждают, что информацию о гуманитарных коридорах они не получали ни от киевских властей, ни от украинских боевиков. Он также предложил организовать встречу Совбеза ООН по «формуле Арриа», чтобы продемонстрировать доказательства этому.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 мая Россия и ДНР пообещали в очередной раз открыть гуманитарный коридор с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе для эвакуации гражданских лиц. Отмечалось, что коридор будет действовать 5, 6 и 7 мая с 08:00 до 18:00 по московскому времени. На этот срок подразделения ВС России и Донбасса прекратят боевые действия.

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