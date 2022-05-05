Манила, , 02:10 — REGNUM Подземные толчки магнитудой 5,6 были зафиксированы у побережья Филиппин 5 мая, сообщает на своем сайте Геологическая служба США (USGS).

Побережье Филиппин (сс) Maks Karochkin

Эпицентр землетрясения находился в 92 км от населенного пункта Лукатан (2,5 тыс. жителей), расположенного на острове Минданао. Очаг подземных толчков залегал на глубине 35 км. Сведений о пострадавших и разрушениях нет. Угроза цунами не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля у берегов Филиппин было зарегистрировано землетрясение магнитудой 6,0.

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