Манила, 5 мая, 2022, 02:10 — ИА Регнум. Подземные толчки магнитудой 5,6 были зафиксированы у побережья Филиппин 5 мая, сообщает на своем сайте Геологическая служба США (USGS).

(сс) Maks Karochkin Побережье Филиппин

Эпицентр землетрясения находился в 92 км от населенного пункта Лукатан (2,5 тыс. жителей), расположенного на острове Минданао. Очаг подземных толчков залегал на глубине 35 км. Сведений о пострадавших и разрушениях нет. Угроза цунами не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля у берегов Филиппин было зарегистрировано землетрясение магнитудой 6,0.