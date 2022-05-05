Владивосток, , 01:55 — REGNUM В Приморье с начала действия особого противопожарного режима задержаны 77 поджигателей сухой травы — нарушителей ждет, как минимум, штраф, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Горит сухая трава Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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Обстановка с природными пожарами остается сложной даже несмотря на прошедшие в праздничные выходные дожди. Главная причина всех возгораний — несоблюдение противопожарных мер. Поэтому усилена работа госпожнадзора, полиции, лесоохраны и административных комиссий муниципалитетов.

Уже составлено более 100 протоколов об административном правонарушении, сумма штрафов превысила 50 тыс. рублей.

Кроме этого, в отношении тех, кто умышленно устраивает поджоги, могут быть возбуждены уголовные дела. Проверку действий главы Сибирцевского сельского поселения Черниговского района, где сгорели жилые дома, начала и прокуратура.

Такие же действия проведут и в Старосысоевском сельском поселении Яковлевского района по факту пожара, из-за которого огнем уничтожены четыре жилых дома.

Губернатор Олег Кожемяко призвал глав муниципалитетов и профильных ведомств усилить работу по привлечению нарушителей противопожарного режима к ответственности.

«Здесь не может быть никаких промедлений и снисхождений. Если есть нарушение закона, значит, должно быть неотвратимое наказание. И неважно, кто нарушитель — рядовой человек, выжигающий траву, потому что она мешает сбору дикоросов, фермер, которому проще пустить пал, чем навести порядок на своем участке, или глава поселения или муниципалитета, не организовавший правильно работу, из-за чего нанесен ущерб и создалась угроза жизни и здоровью людей. Только так мы сможем приучить и руководителей, и население к выполнению законных требований», — заявил Кожемяко.

Министр лесного хозяйства региона Константин Степанов сказал, что любой неорганизованный отжиг — это поджог, которым должны заниматься органы правопорядка. По его мнению, все отжиги сухой растительности должны администрироваться.

Как сообщало ИА REGNUM, в Курганской области с начала пожароопасного сезона 2022 года сотрудники федерального государственного пожарного надзора установили 25 виновников возникновения крупных ландшафтных пожаров в регионе.