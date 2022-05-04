Нью-Йорк, США, 5 мая, 2022, 01:50 — ИА Регнум. Основные индексы фондового рынка США завершили торги 4 мая ростом, положительно отреагировав на макропоказатели и итоги заседания ФРС. Больше других прибавил Nasdaq.

Уолл-стрит

Так, к окончанию торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones повысился на 932,27 пункта (2,81%), до уровня 34 061,06 пункта. S& P 500 подорожал на 124,69 пункта (2,99%), до уровня 4300,17 пункта. Nasdaq к завершению дня поднялся на 401,10 пункта (3,19%), до уровня 12 964,86 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подорожали на $5,34 (5,21%), до уровня $107,75 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, на торгах в среду, 4 мая, курс рубля значительно укрепился по отношению к доллару и евро.

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