Вашингтон, , 01:50 — REGNUM Режим жесткого карантина, который действует в ряде районов Китая, а также рост мировых цен на нефть и ситуация вокруг Украины, создают риски для увеличения инфляции в США. Об этом заявил глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл 4 мая в ходе пресс-конференции.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

Кроме того, по его мнению, обстановка в КНР и на Украине вызывает еще и перебои в цепях поставок различных товаров, что, в свою очередь, тоже может отразиться на уровне цен. Пауэлл также утверждает, что не ожидал углубления инфляции, которое произошло в 2021 году. Он не исключил, что в будущем гражданам США можно ожидать «новых сюрпризов».

Как сообщало ИА REGNUM, 28 апреля официальный представитель министерства коммерции Китая Гао Фэн заявил, что США должны создать благоприятные условия для поставщиков китайской продукции на американский рынок путем снижения пошлин на широкий набор товаров.

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