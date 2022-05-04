Анадырь, 5 мая, 2022, 01:34 — ИА Регнум. Депутаты Чукотки, члены территориально-соседских общин, общественных организаций, промысловики, учёные, представители ассоциации коренных малочисленных народов, власти и силовых ведомств обсудили вопросы традиционного рыболовства в округе. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе думы ЧАО.

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По словам председателя комитета по делам коренных малочисленных народов Чукотки (КМНЧ) окружной думы Ларисы Абрютиной, поступает много обращений населения по вопросам рыболовства.

«Мы заранее оповестили местных жителей о встрече с тем, чтобы они могли рассказать о трудностях, с которыми рыбаки сталкиваются во время путины. Для компетентного обсуждения существующих проблем и их скорейшего решения нами были привлечены специалисты и эксперты профильных учреждений. Наиболее остро стоит вопрос сокращения водных биоресурсов», — пояснила депутат.

Коренные жители выступают за сокращение квоты на промысловый вылов и увеличение норм вылова населению, так как выделяемых лимитов жителям не хватает. У многих рыбаков возникают сложности с подачей заявок и отчётностью.

На заседании были подняты не только вопросы традиционного лова, но и любительского. На сегодняшний день выделили только три участка для любителей вылова рыбы: два в Анадыре и один в Угольных Копях. Такая ситуация фактически лишает многих жителей, не относящихся к коренным народам, возможности ловить рыбу.

Лариса Абрютина отметила, что все проблемные вопросы будут вынесены для дальнейшего обсуждения с участием органов власти и общественности.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке на Командорских островах в Алеутском муниципальном округе уже с 1 июня стартует лососевая путина. На заседании комиссии по регулированию добычи анадромных видов рыб утвердили запретительные меры для промышленных рыболовов и любителей.