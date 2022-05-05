Бразилиа, , 01:28 — REGNUM По мнению экс-президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы, существующая в настоящее время система международного управления является крайне неэффективной и нуждается в срочном реформировании. Об этом он заявил в опубликованном 4 мая интервью журналу Time.

Луис Инасиу Лула да Силва Ricardo Stuckert

Луис Инасиу Лула да Силва «Срочно нужно создать новое международное управление. ООН в наши дни уже ничего из себя не представляет. Руководители не воспринимают ООН всерьёз».

Политик напомнил, что примером несостоятельности организации являются постоянно осуществляемые без какого-либо согласования с Советом Безопасности ООН вторжения США в другие страны.

Для восстановления международной организации, по мнению экс-президента Бразилии, необходимо включить в Совет Безопасности ООН больше стран.

Луис Инасиу Лула да Силва «Если мы сделаем это, мы начнём менять мир к лучшему».

Напомним, миссия наблюдателей от ЕС не будет принимать участия в выборах президента Бразилии, которые намечены на октябрь текущего года.

Комментируя это решение Верховного избирательного суда Бразилии, обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин отметил, что всё большее число стран будет отказываться видеть у себя в качестве «наблюдателей» тех, кто создал на Украине тоталитарный нацистский террористический режим и толкнул его на войну против своих граждан и соседних народов.

Читайте также: Франция поддержала включение Индии в число постоянных членов Совбеза ООН

Читайте ранее в этом сюжете: На Украине Запад показал свою суть. В Бразилии её тоже увидели