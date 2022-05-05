Тирана, , 02:23 — REGNUM Премьер-министр Албании Эди Рама 4 мая прокомментировал вышедший в Германии документальный фильм об албанской мафии.

Эди Рама U.S. Department of State

Как сообщает албанское новостное агентство Lapsi, политик заявил, что боролся с наркоторговлей в течение всего периода своего пребывания на посту премьер-министра, однако не согласен с выводами фильма о причастности его правительства к наркобизнесу.

«Для меня важны факты и доказательства. Они есть во всех отчетах ЕС о прогрессе Албании на пути евроинтеграции, во всех отчетах сообщается об «исключительно позитивном» темпе борьбы с преступностью и наркоторговлей. Свобода СМИ и журналистики присутствует везде в мире, в том числе и в Германии».

Именно активность албанской организованной преступности в репортаже ZDF назвали причиной затягивания переговоров о евроинтеграции Албании.

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