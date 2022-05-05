Тирана, 5 мая 2022, 02:23 — REGNUM Премьер-министр Албании Эди Рама 4 мая прокомментировал вышедший в Германии документальный фильм об албанской мафии.
Как сообщает албанское новостное агентство Lapsi, политик заявил, что боролся с наркоторговлей в течение всего периода своего пребывания на посту премьер-министра, однако не согласен с выводами фильма о причастности его правительства к наркобизнесу.
Именно активность албанской организованной преступности в репортаже ZDF назвали причиной затягивания переговоров о евроинтеграции Албании.
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