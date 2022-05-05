Москва, 5 мая, 2022, 11:08 — ИА Регнум. У премьер-министра Армении Никола Пашиняна крайне мало шансов остаться у власти. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 мая заявил политолог Аслан Рубаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Никол Пашинян

«Ситуация в Ереване идёт по нарастающей и ухудшается для Пашиняна. Его уже не хотят видеть во главе правительства, он исчерпал все свои доводы и аргументы. У него очень мало шансов остаться у власти, потому что-то, что происходит сейчас и в армянском обществе, и в парламенте, и в СМИ, конечно же, не в пользу Пашиняна. Протестующие скоро заполнят улицы Еревана, и Пашиняну не останется ничего другого, как оставить свой пост. Ему придётся, как президенту Сержу Саргсяну в 2018 году, добровольно уйти, потому что события будут только набирать обороты. У него остаются считаные дни, и если он человек чести и демократ, как он когда-то говорил, то он должен покинуть свой пост. Это было бы здорово, это было бы спасением Армении. Но так было бы, если бы он был честным человеком, а он — человек нечестный», — сказал эксперт.

Напомним, что с 17 апреля в Ереване проходят массовые акции оппозиции, требующей отставки Никола Пашиняна.