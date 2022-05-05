Берлин, , 01:22 — REGNUM Запрет ЕС на ввоз российской нефти может временно спровоцировать дефицит бензина на востоке Германии, заявил министр экономики Германии Роберт Хабек 4 мая в эфире телеканала RTL.

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Так глава ведомства ответил на вопрос о восточной части страны, которая снабжается топливом с нефтеперерабатывающего завода в городе Шведт. Долей в указанном предприятии владеет «Роснефть». Вместе с тем Хабек отметил, что немецкое правительство предпринимает усилия, чтобы не допустить подобного развития ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Федеральное статистического бюро ФРГ (Destatis) опубликовало доклад, в согласно которому на фоне антироссийских санкций в марте 2022 года объем экспорта из Германии в Россию снизился за месяц на 62,3% и составил €0,9 млрд. Такой показатель является самым минимальным показателем за последние 20 лет.

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