Берлин, 5 мая, 2022, 01:22 — ИА Регнум. Запрет ЕС на ввоз российской нефти может временно спровоцировать дефицит бензина на востоке Германии, заявил министр экономики Германии Роберт Хабек 4 мая в эфире телеканала RTL.

OpenClipart-Vectors Бумеранг

Так глава ведомства ответил на вопрос о восточной части страны, которая снабжается топливом с нефтеперерабатывающего завода в городе Шведт. Долей в указанном предприятии владеет «Роснефть». Вместе с тем Хабек отметил, что немецкое правительство предпринимает усилия, чтобы не допустить подобного развития ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Федеральное статистического бюро ФРГ (Destatis) опубликовало доклад, согласно которому на фоне антироссийских санкций в марте 2022 года объем экспорта из Германии в Россию снизился за месяц на 62,3% и составил €0,9 млрд. Такой показатель является минимальным за последние 20 лет.