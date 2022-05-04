Тирана, 5 мая, 2022, 02:08 — ИА Регнум. Немецкое издание ZDF опубликовало документальный фильм об албанских наркокартелях, который стал частью серии документальных фильмов о преступных организациях мира.

Цитата из к/ф «Албанский гангстер». Реж. Мэттью Браун. 2018. Косово — Албания — США Албанский бандит

В фильме упоминается о том, что щупальца албанской мафии добрались и до Германии. Автор материала Давид Бериани отметил, что методы албанских преступников отличаются «крайней жестокостью», при этом враждующие группировки до сих пор следуют обычаю «кровной мести», из-за которой вырезаются целые поколения причастных семей.

Албанские наркокартели уже захватили рынок наркоторговли в Берлине, Франкфурте и Гамбурге. Именно они являются основными поставщиками наркотиков в Германии. Часть из них массово выращивается в албанских горных деревнях. Албанская мафия стала партнером итальянской мафии в поставках оружия в Латинскую Америку. Также она специализируется на кражах и организации проституции.

Причиной живучести албанской мафии называют высокую коррумпированность албанского общества, его долгую изоляцию от западного мира и действие архаичного «кануна Дугагини», а также безработицу и высокие доходы наркоторговцев. Еще одной причиной является сплоченная албанская диаспора в Швейцарии и других странах мира, а также недостаточная материально-техническая оснащенность полиции.