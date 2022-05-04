Париж, 5 мая, 2022, 01:12 — ИА Регнум. Включение Индии в число постоянных членов Совета Безопасности ООН поддерживает Франция. Об этом сказано в совместном заявлении президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Индии Нарендры Моди, опубликованном 4 мая по итогам встречи двух лидеров в Париже.

Иван Шилов ИА REGNUM Макрон

Франция считает Индию важным стратегическим партнёром и подтвердила свою «неизменную поддержку» заявки Индии на получение постоянного членства в Совбезе ООН. Кроме того, Париж поддержал Нью-дели в стремлении к членству в Группе ядерных поставщиков.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что премьер-министр Индии Моди во время первого зарубежного визита, который состоится в Европу, планирует обсудить вопросы торговли, энергетической безопасности, обороны, а также обменяется взглядами о ситуации на Украине. Моди планирует посетить Германию, Данию и Францию.