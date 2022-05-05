Гавана, , 01:07 — REGNUM На Кубе за прошедшие сутки выявили 93 случая заражения коронавирусом нового типа. Об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения республики.

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Отмечается, что на кубинской территории впервые в 2022 году фиксируют столь низкий показатель по суточному приросту заболевших коронавирусной инфекцией. Таким образом, общее количество подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2 на Кубе достигло 1 103 488. Случаев смерти среди пациентов с коронавирусной инфекцией за минувшие сутки не фиксировалось. Всего с начала пандемии на Кубе от осложнений COVID-19 умерли 8 527 человек.

В настоящее время в республике числится 635 активных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Это также рекордно низкий показатель за 2022 год. Отмечается, что на Кубе привились уже 9,9 млн жителей из 11,2 млн. Также 6,5 млн жителей Кубы прошли курс ревакцинации против COVID-19.