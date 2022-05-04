Абуджа, 5 мая, 2022, 01:02 — ИА Регнум. Взрыв произошел на нефтеперегонном предприятии в штате Имо на юге Нигерии, сообщает пресс-служба местной полиции.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Нигерия

По ее данным, происшествие произошло в городе Изомбе. По предварительной версии, причиной взрыва стало заложенное взрывное устройство. В результате взрыва погибли два человека. При этом двое подозреваемых в теракте погибли, когда устройство сдетонировало раньше времени. Других подробностей произошедшего не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 апреля в Нигерии на нелегальном нефтеперерабатывающем заводе произошел взрыв. В результате происшествия погибли не менее 110 человек.