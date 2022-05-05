Стокгольм, 5 мая 2022, 01:00 — REGNUM Госсекретарь США Энтони Блинкен обещал Швеции американские гарантии безопасности «на период подачи и рассмотрения заявки» на членство королевства в НАТО, заявила министр иностранных дел Швеции Анн Линде. Об этом она сказала в интервью телеканалу SVT, после прошедшей 4 мая встречи с Блинкеном.
По словам Линде, она «не может раскрывать все детали» и считает, что реальные гарантии безопасности Швеции может дать только полноценное членство в НАТО. В качестве примера она привела Украину, которая является «неприсоединившейся страной», и потому «не имеет конкретных гарантий безопасности».
Линде подчеркнула, что вопрос гарантии безопасности имел большое значение при проведении анализа последствий присоединения королевства к Североатлантическому альянсу.
Напомним, ранее о возможности получения гарантий безопасности от альянса на время обработки заявки заявил министр обороны Швеции Петер Хультквист.
Как сообщало ИА REGNUM, через десять дней правящая партия Швеции примет решение, вступать ли стране в НАТО.
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