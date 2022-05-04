Таллин, 5 мая, 2022, 00:58 — ИА Регнум. Руководство ЕС должно заняться подготовкой к седьмому пакету санкций против России. Об этом 4 мая заявила министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства республики.

Цитата из м/ф «Маугли». Реж. Роман Давыдов. 1973. СССР Хозяин

Глава МИД отметила, что Евросоюз продемонстрировал редкостное единство в процессе введения новых антироссийских санкций и в настоящий момент важно двигаться дальше. Лийметс заявила, что необходимо обратить внимание на те сектора экономики России, по которым общая позиция еще не выработана.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 мая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что ЕС планирует ввести шестой пакет санкций в отношении РФ. Новые рестрикции затронут Сбербанк и ряд других банков России, а также три ведущих российских телеканала и нескольких физических лиц.

Кроме того, должен начаться поэтапный отказ ЕС от поставок российской нефти. Греция, Кипр и Мальта выступили против нефтяного эмбарго Евросоюза по России.