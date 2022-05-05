Тирана, , 03:05 — REGNUM Премьер-министр Албании Эди Рама 4 мая ответил на высказанные президентом Украины Владимиром Зеленским в ходе обращения к албанскому парламенту требования о закрытии портов для российских кораблей и запрете на въезд для российских туристов.

Эди Рама Facebook.com/edirama.al

Как сообщает албанское новостное агентство Lapsi, политик заявил, что решения албанских властей всегда будут согласовываться с позицией Евросоюза, а поскольку в ЕС нет единой политики по закрытию границ для россиян и портов для российских кораблей, Албания будет действовать в соответствии с установленной практикой, в соответствии с корой в этом году в стране все весь туристический сезон действует безвизовый режим для россиян.

Ежегодно в страну пребывает несколько десятков тысяч туристов из России.

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