Тирана, 5 мая, 2022, 03:05 — ИА Регнум. Премьер-министр Албании Эди Рама 4 мая ответил на высказанные президентом Украины Владимиром Зеленским в ходе обращения к албанскому парламенту требования о закрытии портов для российских кораблей и запрете на въезд для российских туристов.

Facebook.com/edirama.al Эди Рама

Как сообщает албанское новостное агентство Lapsi, политик заявил, что решения албанских властей всегда будут согласовываться с позицией Евросоюза, а поскольку в ЕС нет единой политики по закрытию границ для россиян и портов для российских кораблей, Албания будет действовать в соответствии с установленной практикой, по которой в этом году в стране весь туристический сезон действует безвизовый режим для россиян.

Ежегодно в страну прибывает несколько десятков тысяч туристов из России.