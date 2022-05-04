Вашингтон, 5 мая, 2022, 00:28 — ИА Регнум. Госсекретарь США Энтони Блинкен, у которого ранее была выявлена коронавирусная инфекция, пока не сможет выступить с речью по поводу будущего курса американских властей в отношении Китая. Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс 4 мая на брифинге.

U.S. Department of State Госсекретарь США Энтони Блинкен

Мероприятие, которое должно было состояться 5 мая в Университете имени Джорджа Вашингтона, теперь отложено на неопределенный срок. По словам Прайса, о новой дате выступления будет объявлено, когда появится такая возможность.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 апреля конгрессмен-республиканец Энди Барр объявил, что Палата представителей Конгресса США обязала Госдепартамент представить доклад о масштабах оказания помощи России со стороны Китая.