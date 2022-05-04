Приштина, Сербия, 5 мая, 2022, 01:24 — ИА Регнум. Силы безопасности Косово 4 мая обнаружили 1600 взрывоопасных снарядов различных видов и калибра в парке Свободы в городе Феризай.

Mil.ru Мины

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, новость представил общественности министр обороны Косово Арменд Мехай.

Большая часть снарядов, по словам Мехая, датируется периодом Второй мировой войны. Представлены как минометные, так и артиллерийские снаряды. Политик подчеркнул, что в Косово продолжается кампания по разминированию, и пожелал саперам дальнейших успехов.