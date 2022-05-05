Москва, , 00:00 — REGNUM 21-летний центральный защитник молодежной сборной Сербии U21 и воспитанник «Црвены Звезды» Страхинья Еракович может продолжить карьеру в московском «Динамо». Об этом 4 мая сообщило издание «Спорт-Экспресс».

По информации источника, руководство «Динамо» видит в Ераковиче замену Ивану Ордецу. Трансферная стоимость сербского защитника, по оценкам портала transfermarkt, составляет 2,5 миллиона евро. Текущее соглашение футболиста с московским клубом рассчитано до 30 июня 2025 года.

В текущем сезоне сербской Суперлиги Страхинья Еракович принял участие в тридцати турах регулярного чемпионата, в которых не смог отметиться результативными действиями и получил четыре желтые карточки.