Скопье, , 01:31 — REGNUM В Северной Македонии за последние сутки в результате обследования 1661 образца выявил 135 новых случаев заражения коронавирусом. Также в стране зарегистрировано 85 случаев выздоровления. Об этом 4 мая сообщили в министерстве здравоохранения республики.

Ночной Скопье Vase AMANITO

По последним данным, за сутки в стране зарегистрировали смерть одного пациента с COVID-19. В министерстве здравоохранения республики уточняют, что с начала пандемии в стране выявлен 309 925 случаев заражения коронавирусом, общее число жертв COVID-19 достигло 9283, 300 021 пациент выздоровел.

Активных случаев заражения в стране насчитывается 621. Наблюдается рост числа активных случаев — за последние сутки — на 50 человек. Министр здравоохранения Северной Македонии Беким Сали заявил о том, что коронавирус в стране еще не умер.

Читайте ранее в этом сюжете: В Северной Македонии за сутки выявили 137 случаев заражения коронавирусом

Читайте развитие сюжета: В Северной Македонии отменили все коронавирусные ограничения