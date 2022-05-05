Приштина, Сербия, 5 мая, 2022, 03:04 — ИА Регнум. В управлении мэрии Приштины по социальному благополучию 4 мая предложили выплачивать нуждающимся беременным женщинам пособие в размере 500 евро.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, с соответствующим предложением выступила глава управления Аделина Сахити на заседании муниципального совета Приштины. Сахити отметила, что мера была разработана на основе опроса 1014 семей. 80% опрошенных сообщили о том, что месячный доход семьи составляет 100-300 евро.

По словам Сахити, предложение уже поддержал муниципальный комитет по политике и финансам.